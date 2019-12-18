Уникальный прототип Nintendo PlayStation хотят продать на аукционе





Представители Sony сообщили, что Super Nintendo с подключенным приводом CD-ROM, оригинальный прототип PlayStation, будет продан с онлайн-аукциона Heritage. В прошлом его владелец отказывался от продажи культовой игровой приставки, которую нашел его сын на чердаке дома. Теперь рынок должен определить цену консоли. Sony PlayStation (или система Super NES CD-ROM) была первой формой машины, которая могла поддерживать игры как с картриджами NES, так и дисками формата CD. Предполагалось, что это будет партнерское устройство между Sony и Nintendo до того, как последний отказался от сотрудничества в пользу работы с Philips.Heritage Auctions рассказали общественности, что Nintendo PlayStation "определенно продастся"», но пока нет точного способа определить стоимость лота, поскольку такой прототип никогда не продавался. Известно, что владелец даже отклонил предложение зарубежного музея на 1,2 миллиона долларов. Онлайн-аукцион, который начнется 27 февраля, определит, кто получит легендарную консоль. Она достанется покупателю, который предложит наибольшую цену по истечению определенного периода.