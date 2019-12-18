Специалисты рассказали, о каких проблемах сообщает тошнота





Если тошнота появляется после еды, а точнее после употребления жирной пищи, это говорит о патологии желчевыводящих путей, рефлюксе, язвенной болезни или о панкреатите. В таких случаях необходимо отказаться от такой еды. Если неприятное ощущение появляется на фоне болезненных ощущений в верхней части живота или ниже ребер, то это указывает на гастрит. Если состояние сопровождается рвотой, расстройством кишечника – это симптом отравления.Возникновение неприятного ощущения, которое появляется после выкуривания сигарет, говорит о эрозивном гастрите, язвенной болезни. Утреннюю тошноту побуждает патология желчевыделительной системы, а при сильных головных болях тошнота сигнализирует о черепно-мозговой травме. Кроме того, сочетание дискомфорта с головной болью может быть связано с тромбозами или тромбоцитопенией, появляется она и при мигренях.Также тошнота может сообщать о нарушениях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, вестибулярного аппарата. Она появляется при гипертонии, сахарном диабете, артериальном давлении.