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Производство электрического BMW iX3 начнется в 2020 году

Компания BMW рассказала о своих планах относительно электрического кроссовера BMW iX3. Производство модели начнется в 2020 году, новинка получит электромотор и задний привод, запас хода автомобиля составит 440 км.
Производство электрического BMW iX3 начнется в 2020 году

Электрический кроссовер BMW iX3 стал результатом совместной работы специалистов немецкого бренда вместе с китайскими партнерами. Технические подробности модели до сих пор держатся в секрете, однако производитель уже начал намекать на отдельные характеристики будущей новинки. Компания отметила, что все комплектующие, использующиеся в производстве автомобиля, разработаны и собраны самим производителем.

BMW iX3 получит батарею мощностью 74 кВт-ч. Согласно заявлениям бренда, на полном заряде аккумулятора электрический кроссовер сможет проехать до 440 км согласно европейскому стандарту WLTP. Автомобиль получит электропроводку 5 поколения eDrive. Также отмечается, что данная платформа легко масштабируется, поэтому на ее основе можно выпускать как обычные автомобили, так и очень мощные.

Считается, что единственный электромотор BMW iX3 будет иметь мощность 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Также сообщается, что новинка не получит систему полного привода, он должен быть только задним. Для преодоления 100 км пути новинка будет потреблять всего 20 кВт-ч, поэтому размер аккумулятор будет очень компактным. Производство стартует в 2020 году.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:16

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