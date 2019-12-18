В США под обломками здания погибла известный архитектор Эрика Тишман





В находящемся около Таймс-сквер в Нью-Йорке здании, от которого откололся кусок облицовки, проводился ремонт. Весной этого года управляющая компания заплатила штраф в размере более 1,2 тысячи долларов за небезопасный фасад. Представители департамента архитектуры обследовали 17-этажку после жалоб местных жителей и обнаружили трещины. Согласно правилам, после оплаченного штрафа должны были установить строительные леса, чего так и не случилось. В итоге под обвалившимся фасадом погибла 60-летняя Эрика Тишман, получившая тяжелую черепно-мозговую травму. Погибшая занимала пост вице-президента фирмы, реализовывающей различные архитектурные проекты на Манхэттене.Управляющая компания понесет ответственность за смерть архитектора, как отметил сенатор штата Брэд Хойлман.