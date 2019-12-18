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Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью Евангелиной

Знаменитая певица Светлана Лобода любит радовать поклонников новыми фотографиями на своей странице в Instagram, но фото с ее детьми можно увидеть не так часто. Недавно артистка опубликовала архивный снимок со старшей дочерью Евангелиной около новогодней елки.
Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью Евангелиной

Фотография сразу же собрала большое количество положительных откликов от поклонников в комментариях. «Праздник к нам спешит», - подписала пост артистка. Фолловеры Лободы восхищались праздничной атмосферой на фото и подчеркивали отличный новогодний образ красавиц. «Евуся какая маленькая», «Классная фотография!», «Очень красивая мамочка и дочи, самые лучшие наши»,- комментируют подписчики. Обычно знаменитость не любит выкладывать личные фотографии на всеобщий обзор, поэтому архивный кадр очень пришелся по душе поклонникам.

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей, 8-летнюю Евангелину и годовалую дочь Тильду. Тем временем певица до сих пор держит всех окружающих в интриге и не дает комментариев по поводу отца своего второго ребенка. «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир»,- заявила Лобода.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:48

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