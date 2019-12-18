Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью Евангелиной

Фотография сразу же собрала большое количество положительных откликов от поклонников в комментариях. «Праздник к нам спешит», - подписала пост артистка. Фолловеры Лободы восхищались праздничной атмосферой на фото и подчеркивали отличный новогодний образ красавиц. «Евуся какая маленькая», «Классная фотография!», «Очень красивая мамочка и дочи, самые лучшие наши»,- комментируют подписчики. Обычно знаменитость не любит выкладывать личные фотографии на всеобщий обзор, поэтому архивный кадр очень пришелся по душе поклонникам.Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей, 8-летнюю Евангелину и годовалую дочь Тильду. Тем временем певица до сих пор держит всех окружающих в интриге и не дает комментариев по поводу отца своего второго ребенка. «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир»,- заявила Лобода.