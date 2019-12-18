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Названы смартфоны с самым высоким и низким уровнем излучения

Современные смартфоны постоянно излучают и принимают разные сигналы, влияющие на организм человека. Специалисты назвали устройства с самым высоким и низким уровнем излучения согласно данных, имеющихся у федеральных органов Германии.
Названы смартфоны с самым высоким и низким уровнем излучения

Данный показатель обычно измеряется в ваттах на килограмм. Самый низкий уровень излучения оказался у смартфонов ZTE Axon Elite и Samsung Galaxy Note 8 – 0,18 Вт/кг. В первой пятерке также находятся Samsung Galaxy Note 10+, Nokia 6 и Samsung Galaxy Note 10. Их результаты составляют 0,19, 0,21 и 0,21 Вт/кг соответственно. На оставшихся 11 местах рейтинга находятся 5 моделей от Samsung, 4 устройства от Nokia, а также по одному от Huawei и LG.

Самый высокий показатель излучения оказался у смартфона Xiaomi Mi A1 – 1,75 Вт/кг. Второе и третье место также досталось гаджетам данной компании – Xiaomi Mi Max 3 (1,58 Вт/кг) и Xiaomi Mi Mix 3 5G(1,56 Вт/кг). Также в первой пятерке находятся OnePlus 6T и HTC U12 Life, их показатели – 1,55 и 1,48 Вт/кг соответственно. На оставшихся 10 строчках рейтинга расположились два гаджета от Apple (iPhone 7 и iPhone 8), две версии устройства от Google (Google Pixel 3 XL и Google Pixel 3), а также три модели Xiaomi и два представителя линейки Sony Xperia.

Следует отметить, что немецкая компания, занимающаяся проверкой экологичности и безопасности техники, считает самым высоким допустимым уровнем излучения смартфона отметку в 0,6 Вт/кг.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:21

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