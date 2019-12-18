Нюша спровоцировала слухи о второй беременности новым фото

На новом снимке Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, запечатлена вместе с мужем Игорем Сивовым. Артистка позирует в розовом пуховике в объятиях возлюбленного на Красной площади, которую уже украсили к Новому году. Артистка отметила в подписи, что вместе с возлюбленным находится “в ожидании чуда”. Одна из поклонниц пришла к выводу, что звезда намекает на беременность, но певица развенчала домыслы. Оказалось, что Нюша напомнила подписчикам на приближение новогодних праздников.В комментариях под записью фолловеры осыпали Нюшу комплиментами и пожелали счастья в наступающем году.