Федор Лавров рассказал подробности о смерти отца





Федор Лавров побывал на программе «Судьба человека» и поделился воспоминаниями, как ушел из жизни его отец Николай Лавров, которому было лишь 56 лет. Актер сообщил, что все произошло очень быстро, вся причина в поджелудочной железе. Он погас за считанные дни, даже врачи не могли ничего предпринять. Актер помнит, что незадолго до кончины отец попал в аварию, в которой был виновен. Чтобы рассчитаться, набрался долгов, из-за чего очень волновался, ведь все проблемы навалились сразу.Федор Лавров сообщает, что всегда просил советы у отца, а он читал напутственные речи. В студии программы появился и друг Николая Лаврова Владимир Меньшов. Он также вспомнил, что известие о смерти товарища потрясли его.