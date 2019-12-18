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Федор Лавров рассказал подробности о смерти отца

Федор Лавров поделился подробностями о смерти отца. Его отцу Николаю Лаврову было всего лишь 56 лет.
Федор Лавров рассказал подробности о смерти отца

Федор Лавров побывал на программе «Судьба человека» и поделился воспоминаниями, как ушел из жизни его отец Николай Лавров, которому было лишь 56 лет. Актер сообщил, что все произошло очень быстро, вся причина в поджелудочной железе. Он погас за считанные дни, даже врачи не могли ничего предпринять. Актер помнит, что незадолго до кончины отец попал в аварию, в которой был виновен. Чтобы рассчитаться, набрался долгов, из-за чего очень волновался, ведь все проблемы навалились сразу.

Федор Лавров сообщает, что всегда просил советы у отца, а он читал напутственные речи. В студии программы появился и друг Николая Лаврова Владимир Меньшов. Он также вспомнил, что известие о смерти товарища потрясли его.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:25

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