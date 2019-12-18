Перед концертом памяти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина уехала на отдых в Дубай





Концерт памяти по покойному Николаю Караченцову изначально планировалось провести в “Ленкоме” в октябре. В связи со смертью Марка Захарова мероприятие пришлось перенести на 27 января. Людмила Поргина высказывала свое возмущение в связи с таким решением, но вскоре смирилась с заключением руководства театра. СМИ сообщают, что вдова Караченцова находится на отдыхе в Дубае, откуда планирует возвращаться после 20 декабря. Позже она намерена посвятить время организации мероприятия.Ожидается, что в концерте будут задействованы ряда артистов, включая Михаила Боярского, Ларису Долину и других. Кроме того, на вечере памяти могут присутствовать Игорь Крутой и Алла Пугачева.