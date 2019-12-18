Ученые установили, что собаки умеют считать в уме





«Наша работа не только показывает, что собаки используют аналогичную часть своего мозга для обработки множества объектов, чем люди, это показывает, что им не нужно обучаться для этого», - заявляет профессор психологии в Университете Эмори Грегори Бернс. Авторы уверены, что данное заключение исходит из общего нейронного механизма, задатки которого сохранились в ходе эволюции млекопитающих. В рамках эксперимента собакам проводилось безопасное сканирование головного мозга, в то время как животным демонстрировали различные точки на макете. Таким образом было установлено, что именно париетотемпоральная кора питомца активно реагировала на количество заданных точек.Эксперт Стелла Лоуренко уверена, что благодаря проведению анализов нейронных механизмов у людей и животных, можно детально изучить эволюцию головного мозга. Это даст представление о способах его работы на данном этапе.