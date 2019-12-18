Наргиз планирует усыновить ребенка из детского дома





Наргиз стала очередным гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором ответила на многие интересные вопросы. Артистка сейчас является матерью троих детей: дочерей Сабины и Лейлы, а также сына Ауэля. Кроме того, артистка стала бабушкой, одна из ее наследниц имеет 5-летнего ребенка. Несмотря на собственный загруженный график и множество детей, звезда продолжает думать о пополнении семьи.По словам Наргиз, она и раньше имела такие планы, знаменитость даже хотела заморозить яйцеклетки, однако врачи сказали, что звезда опоздала с таким решением. Несмотря на это, исполнительница намерена воспитать еще одного ребенка, только в этот раз она его усыновит. Артистка пока не решила, кого она хочет, мальчика или девочку, однако твердо уверена в своем решении. Возможно, певица возьмет даже грудного ребенка.В ближайшее время Наргиз планирует съездить в детским дом и оформить все документы. Знаменитость считает, что она готова в очередной раз стать мамой. Также певица уверена, что важна не только генетика ребенка, но и его воспитание. Им она готова заниматься и тратить на это немало времени. Родные и близкие исполнительницы не против такого решения и поддерживают ее.