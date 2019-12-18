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Наргиз планирует усыновить ребенка из детского дома

Известная певица Наргиз рассказала, что троих детей ей не хватает, поэтому она задумывается о пополнении семьи. В этот раз артистка планирует усыновить ребенка из детского дома, знаменитость считает, что она готова к таким переменам в жизни.
Наргиз планирует усыновить ребенка из детского дома

Наргиз стала очередным гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором ответила на многие интересные вопросы. Артистка сейчас является матерью троих детей: дочерей Сабины и Лейлы, а также сына Ауэля. Кроме того, артистка стала бабушкой, одна из ее наследниц имеет 5-летнего ребенка. Несмотря на собственный загруженный график и множество детей, звезда продолжает думать о пополнении семьи.

По словам Наргиз, она и раньше имела такие планы, знаменитость даже хотела заморозить яйцеклетки, однако врачи сказали, что звезда опоздала с таким решением. Несмотря на это, исполнительница намерена воспитать еще одного ребенка, только в этот раз она его усыновит. Артистка пока не решила, кого она хочет, мальчика или девочку, однако твердо уверена в своем решении. Возможно, певица возьмет даже грудного ребенка.

В ближайшее время Наргиз планирует съездить в детским дом и оформить все документы. Знаменитость считает, что она готова в очередной раз стать мамой. Также певица уверена, что важна не только генетика ребенка, но и его воспитание. Им она готова заниматься и тратить на это немало времени. Родные и близкие исполнительницы не против такого решения и поддерживают ее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03

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