Новое поколение Peugeot 308 предстанет в образе кроссовера





Программа обновления для Peugeot 308 включает в себя новый дизайн кузова в дополнение к седану и универсалу. Новинка, скорее всего, станет кроссовером, который будут экспортировать в Соединенные Штаты. Автопроизводитель Lion собирается запустить следующее поколение модели, которое представят публике в 2021 году. Очевидно, что внешний вид Peugeot 308 значительно изменится подобно Peugeot 208. Базовую комплектацию покупатель сможет приобрести с бензиновыми, дизельными и электрическими двигателями.Кросс-вариация получит увеличенный дорожный просвет, спецобвес и рейлинги на крыше. Ожидается, что обновленную генерацию Peugeot 308 произведут на площадке французского завода в Мюлузе. В этом предприятии также сходят с конвейера Peugeot 508 и "паркетник" DS7 Crossback. Через два года к ним может присоединиться еще и модернизированный кроссовер. Стоимость и технические характеристики будущего SUV раскроют в скором времени.