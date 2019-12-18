Ученые сообщают, что жирная пища отключает нервную связь кишечника с мозгом на несколько часов





Специальные клетки, встречающиеся в слизистой, исполняют основную роль в передавании импульсов о важном пищеварительном канале. Ученые нашли связь клеток с мозгом и нервной системой. Они создают 15 разных гормонов для послания импульсов организму о чувстве насыщения, усвоению полезных компонентов, чувствительность к инсулину, накапливанию энергии.Но они прекращают транслировать их после попадания жирных продуктов, и люди ощущают чувство голода, поэтому едят еще сильнее. Процесс запускается после приемов жирной еды, что провоцирует изменение передачи сигналов инсулина, что приводит к появлению болезней.