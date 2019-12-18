Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа





Наталья Водянова провела в Москве очередное благотворительное мероприятие Baby Love Ball, призванное помочь детям с особенностями развитием. В ходе этого вечера собравшимся гостям удалось собрать почти 700 тысяч евро для этих целей. С организацией мероприятия модели помогала ее знакомая Яна Рудковская. Знаменитости сделали несколько совместных снимков и решили выложить их в Instagram.Первой это сделала Наталья Водянова, она опубликовала фото с Яной Рудковской без фотошопа. Об этом стало известно после того, как сама супруга Евгения Плющенко опубликовала этот же снимок, но уже с обработкой. На нем был выровнен контур и цвет лица знаменитости, ее рука стала более стройной, также пропали складки возле подмышечной впадины и многие другие несовершенства внешности.Подписчики Натальи Водяновой и Яны Рудковской сразу заметили разительные отличия между снимками и заявили, что модель подставила продюсера. При этом большая часть поклонников знаменитостей отметила, что виновата во всем исключительно супруга Евгения Плющенко, ведь это она осознанно обманывает людей, публикуя фотографии только после обработки их в фотошопе.