АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа

Известная российская модель Наталья Водянова, сама того не желая, сильно подставила Яну Рудковскую. Знаменитость опубликовала снимок супруги Евгения Плющенко без фотошопа, после чего продюсер сама разместила эту же фото, но уже с обработкой.
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа

Наталья Водянова провела в Москве очередное благотворительное мероприятие Baby Love Ball, призванное помочь детям с особенностями развитием. В ходе этого вечера собравшимся гостям удалось собрать почти 700 тысяч евро для этих целей. С организацией мероприятия модели помогала ее знакомая Яна Рудковская. Знаменитости сделали несколько совместных снимков и решили выложить их в Instagram.

Первой это сделала Наталья Водянова, она опубликовала фото с Яной Рудковской без фотошопа. Об этом стало известно после того, как сама супруга Евгения Плющенко опубликовала этот же снимок, но уже с обработкой. На нем был выровнен контур и цвет лица знаменитости, ее рука стала более стройной, также пропали складки возле подмышечной впадины и многие другие несовершенства внешности.

Подписчики Натальи Водяновой и Яны Рудковской сразу заметили разительные отличия между снимками и заявили, что модель подставила продюсера. При этом большая часть поклонников знаменитостей отметила, что виновата во всем исключительно супруга Евгения Плющенко, ведь это она осознанно обманывает людей, публикуя фотографии только после обработки их в фотошопе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали, как правильно поднимать тяжелые…
В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации…
Компания INOI презентовала телефон для…
Валерия Сюткина заметили в метро в костюме Деда…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова назвала "козлом" отца Екатерины…
Уникальный прототип Nintendo PlayStation хотят продать на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян довел беременную Сашу Черно до слез и назвал ее…
Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что в следующем году на шоу разыграют…
Специалисты рассказали, о каких проблемах сообщает…
Влад Иванов отбил Катю Скалон у Феди…
Александр Стефанович рассказал, как Алла Пугачева оставила ему “кровавый…
Компания «Технопарк» полностью изменила социальную сферу Ленского…
«Ах, не ешьте вы на ночь»: Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое…
Учёные: Люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым…
Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом…
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без…
Производство электрического BMW iX3 начнется в 2020…
Нюша спровоцировала слухи о второй беременности новым…
Новая технология позволила добывать золото даже в выработанных рудниках…
Михаил Борисов назвал причину ухода из…
В Роскачестве рассказали о правильном выборе и использовании…
Телеведущая Ксения Собчак начала отмечать Новый…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова сделала откровенное фото в…
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли продемонстрировала свою фигуру в…
Грудное вскармливание назвали важным фактором в росте населения Древнего…
Федор Лавров рассказал подробности о смерти…
Названы смартфоны с самым высоким и низким уровнем…
Перед концертом памяти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина уехала на отдых в…
В США под обломками здания погибла известный архитектор Эрика…
Ученые установили, что собаки умеют считать в…
Наргиз планирует усыновить ребенка из детского…
Ученые сообщают, что жирная пища отключает нервную связь кишечника с мозгом на несколько…
Новое поколение Peugeot 308 предстанет в образе…
Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем…
Российские ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в…
Звезда “Молодежки” Евгений Романцов во время спектакля повредил половой…
“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019…
Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя…
В Сети появились слухи, что Виктория Романец оплачивает лечение Анастасии…
Просмотреть все новости