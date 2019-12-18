Звезда “Молодежки” Евгений Романцов во время спектакля повредил половой орган





Согласно озвученным сведениям, в московском Гоголь-центре в ходе указанного спектакля Евгений Романцов прыгал через бутафорскую ограду, но по неосмотрительности повредил половой орган. В частности, артист зацепился им за выступ забора, после чего все равно продолжил выступление. Актер смог дальше играть перед публикой, которая сочла повреждение несерьезным. Актер не прокомментировал информацию о травме и ее характере.Евгений Романцов наибольшей известностью обзавелся благодаря участию в многосерийной ленте “Молодежка”. В данном проекте молодой актер удачно воплотил роль нападающего из “Бурых медведей”.