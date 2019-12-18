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Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем Сигаевым

Российская актриса и телеведущая Анна Пескова в студии телевизионной программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» поделилась своим опытом неудачных отношений. Знаменитость прожила вместе с бывшим возлюбленным радиоведущим Алексеем Сигаевым восемь лет.
Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем Сигаевым

Актриса рассказывает, что их отношения с Алексеем Сигаевым начались ещё в Челябинске во времена учебы в институте. После они вместе осуществили переезд в Санкт-Петербург. Кризис в паре наступил после восьмимесячного отъезда Анны Песковой. «Он не выдержал этого», — поделилась знаменитость в студии телевизионной программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». Два года пара пыталась исправить положение, однако отсутствие доверия привело к окончательному разрыву. Актриса состояла в отношениях с Алексеем Сигаевым восемь лет. Анна Пескова признается, что не встречала пару, в которой партнеры смогли бы преодолеть ситуацию с изменой одного из них.

Сейчас актриса состоит в счастливом браке с российским государственным деятелем, статс-секретарём – вице-президентом ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрием Пристансковым. Они вместе воспитывают двухлетнюю дочь Анастасию.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 12:50

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