Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем Сигаевым





Актриса рассказывает, что их отношения с Алексеем Сигаевым начались ещё в Челябинске во времена учебы в институте. После они вместе осуществили переезд в Санкт-Петербург. Кризис в паре наступил после восьмимесячного отъезда Анны Песковой. «Он не выдержал этого», — поделилась знаменитость в студии телевизионной программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». Два года пара пыталась исправить положение, однако отсутствие доверия привело к окончательному разрыву. Актриса состояла в отношениях с Алексеем Сигаевым восемь лет. Анна Пескова признается, что не встречала пару, в которой партнеры смогли бы преодолеть ситуацию с изменой одного из них.Сейчас актриса состоит в счастливом браке с российским государственным деятелем, статс-секретарём – вице-президентом ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрием Пристансковым. Они вместе воспитывают двухлетнюю дочь Анастасию.