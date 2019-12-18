В Сети появились слухи, что Виктория Романец оплачивает лечение Анастасии Заворотнюк





В Сети появились сведения, якобы Виктория Романец взяла на себя расходы на лечение, а также пребывание Анастасии Заворотнюк в частной клинике в Москве. Как известно, актриса проходит курс реабилитации, в чем ее поддерживает практически вся страна. Тем не менее, сама бывшая участница реалити-шоу пока не подтвердила и не опровергла появившиеся сведения.Хейтеры уже обвинили Викторию Романец в том, что экс-участница проекта "Дом-2" сама распространила подобные слухи, чтобы снова подогреть интерес к собственной персоне.