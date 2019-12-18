В Сети появились слухи, что Виктория Романец оплачивает лечение Анастасии Заворотнюк
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец известна своим стремлением продемонстрировать статус и богатую жизнь. Недавно в Сети и вовсе появились слухи, якобы звезда реалити-шоу оплачивает пребывание в клинике и лечение онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
В Сети появились сведения, якобы Виктория Романец взяла на себя расходы на лечение, а также пребывание Анастасии Заворотнюк в частной клинике в Москве. Как известно, актриса проходит курс реабилитации, в чем ее поддерживает практически вся страна. Тем не менее, сама бывшая участница реалити-шоу пока не подтвердила и не опровергла появившиеся сведения.
Хейтеры уже обвинили Викторию Романец в том, что экс-участница проекта "Дом-2" сама распространила подобные слухи, чтобы снова подогреть интерес к собственной персоне.
В Сети появились сведения, якобы Виктория Романец взяла на себя расходы на лечение, а также пребывание Анастасии Заворотнюк в частной клинике в Москве. Как известно, актриса проходит курс реабилитации, в чем ее поддерживает практически вся страна. Тем не менее, сама бывшая участница реалити-шоу пока не подтвердила и не опровергла появившиеся сведения.
Хейтеры уже обвинили Викторию Романец в том, что экс-участница проекта "Дом-2" сама распространила подобные слухи, чтобы снова подогреть интерес к собственной персоне.