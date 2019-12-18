Михаил Борисов назвал причину ухода из кино
Телеведущий Михаил Борисов раскрыл некоторые детали из личной жизни в новом интервью. Известный шоумен также назвал причину ухода из кино.
Недавнее интервью Михаила Борисова пролило свет на ранее неизвестные моменты из карьеры артиста. Телеведущий «Русского лото» признался в том, что покинул кинематограф из-за большого количества молодых актеров. В последние несколько лет звезду перестали приглашать на кастинги, что отчасти отбило желание Борисова продолжать двигаться в этом направлении. По его мнению, современным российским режиссерам нужны подопечные, которые способны сыграть в других амплуа, радикально отличающихся от типажа 70-летней знаменитости.
Борисов также раскритиковал высокую конкуренцию, когда одни и те же актеры появляются в большей части новых кинокартин. Сложность становления звездой экрана связана также с тем, что состоявшиеся коллеги доминируют над вкусами большинства. Поэтому незнакомым артистам сложно заработать любовь аудитории. Борисов не расстраивается по этому поводу, поскольку связал жизнь с телевидением. Россияне знают его как ведущего еженедельной лотереи на протяжении 25 лет, что вполне удовлетворяет амбиции артиста.
Недавнее интервью Михаила Борисова пролило свет на ранее неизвестные моменты из карьеры артиста. Телеведущий «Русского лото» признался в том, что покинул кинематограф из-за большого количества молодых актеров. В последние несколько лет звезду перестали приглашать на кастинги, что отчасти отбило желание Борисова продолжать двигаться в этом направлении. По его мнению, современным российским режиссерам нужны подопечные, которые способны сыграть в других амплуа, радикально отличающихся от типажа 70-летней знаменитости.
Борисов также раскритиковал высокую конкуренцию, когда одни и те же актеры появляются в большей части новых кинокартин. Сложность становления звездой экрана связана также с тем, что состоявшиеся коллеги доминируют над вкусами большинства. Поэтому незнакомым артистам сложно заработать любовь аудитории. Борисов не расстраивается по этому поводу, поскольку связал жизнь с телевидением. Россияне знают его как ведущего еженедельной лотереи на протяжении 25 лет, что вполне удовлетворяет амбиции артиста.