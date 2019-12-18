Михаил Борисов назвал причину ухода из кино





Недавнее интервью Михаила Борисова пролило свет на ранее неизвестные моменты из карьеры артиста. Телеведущий «Русского лото» признался в том, что покинул кинематограф из-за большого количества молодых актеров. В последние несколько лет звезду перестали приглашать на кастинги, что отчасти отбило желание Борисова продолжать двигаться в этом направлении. По его мнению, современным российским режиссерам нужны подопечные, которые способны сыграть в других амплуа, радикально отличающихся от типажа 70-летней знаменитости.Борисов также раскритиковал высокую конкуренцию, когда одни и те же актеры появляются в большей части новых кинокартин. Сложность становления звездой экрана связана также с тем, что состоявшиеся коллеги доминируют над вкусами большинства. Поэтому незнакомым артистам сложно заработать любовь аудитории. Борисов не расстраивается по этому поводу, поскольку связал жизнь с телевидением. Россияне знают его как ведущего еженедельной лотереи на протяжении 25 лет, что вполне удовлетворяет амбиции артиста.