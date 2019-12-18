Звезда «Дома-2» Марина Африкантова избавилась от своей собаки





Обычно поклонники телестройки отрицательно относятся к участникам, которые плохо обращаются со своими питомцами. Но их не смутил тот факт, что Марина оставила свою кошку за периметром, объяснив это тем, что не может взять её на проект. Хотя собачка другой жительницы «Дома-2» Юли Ефременковой без забот живёт на проекте.И вот по пути кошки пошла и собачка Африкантовой. Теперь они вместе будут проживать вместе у мамы участницы Татьяны Владимировны. Пока неизвестно, долго ли Бонита будет жить отдельно от своей хозяйки. Но как считают многие поклонники Африкантовой, скоро Марина заскучает по своей собачке и заберёт её к себе на шоу.Напомним, что за 5 лет пребывания Марины на телепроекте собака не первый её питомец. Ранее она держала попугайчиков, но один из них вылетел в окошко на мороз. Тогда за попугаями присматривала Александра Черно, пока Марина проживала на Сейшельских островах.