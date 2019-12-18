Татьяна Владимировна устроила скандал своей дочери Алёне Рапунцель

В тот момент, когда Алена Рапунцель занимается исключительно собой, а также налаживает личную жизнь, ее мама вынуждена следить за маленьким Богданом. Однако зачастую помогать ей приходится и второй дочери Ольге Рапунцель с ее Василисой. Помимо этого, Татьяна Григорьевская поддерживает порядок в вип-доме.Но если посмотреть анонс предстоящего эфира, то кажется, терпение у Татьяны Владимировны закончилось. Она уже не может терпеть бесконечные выпады со стороны Алены Рапунцель. Татьяна Владимировна выдвинула дочери свои условия.Итак, Татьяна Григорьевская настоятельно попросила, чтобы все, наконец, оставили ее в покое. А за Богданом теперь обязана смотреть Алена Рапунцель. Предстоящая перспектива Алену Рапунцель явно расстроила, возможно, даже испугала.