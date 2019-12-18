Олег Майями: Ксения Собчак готовит проект против Максима Фадеева вместе с Наргиз Закировой

"Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и начинал поддерживать Наргиз", – вспомнил Олег Майами.





Певец Олег Майями рассказал, что недавно ему предложили участие в новом проекте Ксении Собчак при участии его экс-коллег по лэйблу MALFA. Светская львица и артистка Наргиз Закирова хотят "разгромить" продюсера, собирая комментарии недовольных певцов. Сведениями исполнитель поделился в рамках YouTube-шоу "Ходят слухи", отметив, что лично у него есть неприязнь к Ксении Собчак, но, возможно, она привлечет и Елену Темникову.Олег Майями обиделся на Ксению Собчак, так как она критиковала его за спиной, однако сама начинала карьеру на проекте "Дом-2". Он якобы снимался в клипе подруги эпатажной журналистки, последняя отметила, что парень "весьма непородистый", спросив у знакомой, где она его нашла. Певец поспешил напомнить светской львице, где именно они встречались, ведь начали с одной точки.Олег Майями рассказал и о причинах конфликта с Максимом Фадеевым. По его словам, продюсеру просто не понравился новый цвет волос певца, однако масла в огонь подлил исполнительный директор, менеджер продюсера, он плел интриги в свою пользу и усугубил конфликт. Обидевшись, Олег Майями решил примкнуть к Наргиз Закировой,Олег Майями отметил, после разрыва контракта с Максимом Фадеевым он пытался любыми способами привлечь к себе внимание, однако потом понял, что поступал неправильно, пожалел, но теперь исправить ничего нельзя.