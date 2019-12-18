Олег Майями: Ксения Собчак готовит проект против Максима Фадеева вместе с Наргиз Закировой
Бывший артист лэйбла MALFA Олег Майями рассказал, якобы Ксения Собчак при участии Наргиз Закировой готовит некий разгромный проект против Максима Фадеева. Ему, по словам певца, недавно позвонили агенты светской львицы и предложили сотрудничество.
Певец Олег Майями рассказал, что недавно ему предложили участие в новом проекте Ксении Собчак при участии его экс-коллег по лэйблу MALFA. Светская львица и артистка Наргиз Закирова хотят "разгромить" продюсера, собирая комментарии недовольных певцов. Сведениями исполнитель поделился в рамках YouTube-шоу "Ходят слухи", отметив, что лично у него есть неприязнь к Ксении Собчак, но, возможно, она привлечет и Елену Темникову.
Олег Майями обиделся на Ксению Собчак, так как она критиковала его за спиной, однако сама начинала карьеру на проекте "Дом-2". Он якобы снимался в клипе подруги эпатажной журналистки, последняя отметила, что парень "весьма непородистый", спросив у знакомой, где она его нашла. Певец поспешил напомнить светской львице, где именно они встречались, ведь начали с одной точки.
Олег Майями рассказал и о причинах конфликта с Максимом Фадеевым. По его словам, продюсеру просто не понравился новый цвет волос певца, однако масла в огонь подлил исполнительный директор, менеджер продюсера, он плел интриги в свою пользу и усугубил конфликт. Обидевшись, Олег Майями решил примкнуть к Наргиз Закировой,
Олег Майями отметил, после разрыва контракта с Максимом Фадеевым он пытался любыми способами привлечь к себе внимание, однако потом понял, что поступал неправильно, пожалел, но теперь исправить ничего нельзя.
Певец Олег Майями рассказал, что недавно ему предложили участие в новом проекте Ксении Собчак при участии его экс-коллег по лэйблу MALFA. Светская львица и артистка Наргиз Закирова хотят "разгромить" продюсера, собирая комментарии недовольных певцов. Сведениями исполнитель поделился в рамках YouTube-шоу "Ходят слухи", отметив, что лично у него есть неприязнь к Ксении Собчак, но, возможно, она привлечет и Елену Темникову.
Олег Майями обиделся на Ксению Собчак, так как она критиковала его за спиной, однако сама начинала карьеру на проекте "Дом-2". Он якобы снимался в клипе подруги эпатажной журналистки, последняя отметила, что парень "весьма непородистый", спросив у знакомой, где она его нашла. Певец поспешил напомнить светской львице, где именно они встречались, ведь начали с одной точки.
Олег Майями рассказал и о причинах конфликта с Максимом Фадеевым. По его словам, продюсеру просто не понравился новый цвет волос певца, однако масла в огонь подлил исполнительный директор, менеджер продюсера, он плел интриги в свою пользу и усугубил конфликт. Обидевшись, Олег Майями решил примкнуть к Наргиз Закировой,
"Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и начинал поддерживать Наргиз", – вспомнил Олег Майами.
Олег Майями отметил, после разрыва контракта с Максимом Фадеевым он пытался любыми способами привлечь к себе внимание, однако потом понял, что поступал неправильно, пожалел, но теперь исправить ничего нельзя.