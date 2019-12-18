Российские ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в Таджикистане





По его словам, ЗРК С-300 были размещены на территории российской военной базы, расположенной в Республике Таджикистан. Александр Левин назвал эту новость знаковым событием, демонстрирующим укрепление взаимодействия между государствами в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере коллективной безопасности. Также он отметил, что пока боевые системы начали выполнение лишь опытно-боевых задач.Основной целью С-300 на территории Таджикистана является защита воздушного пространства над российской военной базой от потенциального нападения с воздуха. Также данная группировка призвана обеспечивать работу системы ПВО во всем Центрально-Азиатском регионе. Военный отмечает, что данные задачи были выполнены в соответствии с запланированным графиком.Напомним, впервые о переброске российский С-300 на военную базу на территории Республики Таджикистан стало известно в октябре. Тогда представители РФ совершили перевозку около тридцати единиц техники, среди них были командные пункты, установки для ведения огня, радиолокаторы, системы наведения и комплексы поддержки.