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“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году

“Яндекс” назвал наиболее популярные поисковые запросы россиян в 2019 году. Ход президентских выборов на территории Украины волновал граждан России больше всего.
“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году

Украинский лидер Владимир Зеленский возглавил список наиболее популярных личностей на просторах Рунета. Среди них также оказался японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведка Грета Тунберг, выступающая в поддержку экологии. Россияне интересовались подробностями пожара в соборе Парижской Богоматери и ходом протестов в Москве. Среди популярных видеоигр числятся Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

Наиболее интересным для россиян фильмом, согласно запросам “Яндекс”, стал “Т-34”, а мультфильмом — ремейк “Короля Льва”. Также пользователи высоко оценили финальный сезон “Игры престолов”. Среди спортивных мероприятий отличились бои Хабиба Нурмагомедова, Александра Емельяненко и Федора Емельяненко.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30

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