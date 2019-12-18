“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019 году
“Яндекс” назвал наиболее популярные поисковые запросы россиян в 2019 году. Ход президентских выборов на территории Украины волновал граждан России больше всего.
Украинский лидер Владимир Зеленский возглавил список наиболее популярных личностей на просторах Рунета. Среди них также оказался японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведка Грета Тунберг, выступающая в поддержку экологии. Россияне интересовались подробностями пожара в соборе Парижской Богоматери и ходом протестов в Москве. Среди популярных видеоигр числятся Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.
Наиболее интересным для россиян фильмом, согласно запросам “Яндекс”, стал “Т-34”, а мультфильмом — ремейк “Короля Льва”. Также пользователи высоко оценили финальный сезон “Игры престолов”. Среди спортивных мероприятий отличились бои Хабиба Нурмагомедова, Александра Емельяненко и Федора Емельяненко.
Украинский лидер Владимир Зеленский возглавил список наиболее популярных личностей на просторах Рунета. Среди них также оказался японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведка Грета Тунберг, выступающая в поддержку экологии. Россияне интересовались подробностями пожара в соборе Парижской Богоматери и ходом протестов в Москве. Среди популярных видеоигр числятся Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.
Наиболее интересным для россиян фильмом, согласно запросам “Яндекс”, стал “Т-34”, а мультфильмом — ремейк “Короля Льва”. Также пользователи высоко оценили финальный сезон “Игры престолов”. Среди спортивных мероприятий отличились бои Хабиба Нурмагомедова, Александра Емельяненко и Федора Емельяненко.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30