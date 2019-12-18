Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя комплектациями





Выход Changan CS55 на российский авторынок ожидается летом 2020 года, а 18 декабря текущего года сообщат стоимость будущего кроссовера. Основным отличием этой модели от иных продуктов компании называют безальтернативные передний привод и 1,5-литровый двигатель мощностью в 143 л. с. Жители РФ смогут приобрести новинку в четырех комплектациях, которые разнятся по оснащению салона и некоторым деталям кузова. К примеру, базовые версии CS55 включают в себя 6-ступенчатую "механику", а топовые - 6-диапазонную автоматическую АКПП.Стандартное предложение Comfort оснастили удаленным управлением багажника, рулевым колесом с широким функционалом, электронным стояночным тормозом и информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым дисплеем. Цифровая приборная панель и поддержка Bluetooth станет приятной неожиданностью для покупателей. А вот владельцы премиум-комплектаций могут получить бесключевой пуск авто, электроусилитель руля, камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль на две зоны, колеса в 18 дюймов и передовые системы безопасности.