Ученые считают, что шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья





Точную причину таких действий ученые пока не выяснили, но считают, что камни приматы бросают только в те деревья, которые производят долгий и насыщенный звук, а это может говорить о их своеобразном способе коммуникации или развлечениях. Приматолог Амми Калан первый раз поделилась наблюдениями еще в 2016 году, с той поры они с коллегами разгадывают это явление. Считается, что некоторые животные могут стучать по дереву, сообщая таким образом о своем местонахождении.Анна Калан вместе с учеными, изучавшими восприятие звука и акустику, провели эксперимент, кидая камни в деревья разной породы, записывая звуки. Проанализировав их на громкость, специалисты узнали, что деревья, в которые бросали камни приматы, издавали долгие и низкие звуки, особенно им нравились деревья с корнями.Что интересно, во время опытов ученые ни разу не увидели животных в процессе. Но они всякий раз использовали одни и те же деревья, хоть под ними уже и собралась куча булыжников. Специалисты предполагают, что выбор растения связывают с наличием других ресурсов – пищи или воды, и так они сигнализируют другим об их присутствии.Такое поведение также может указывать на доминирование самцов, ведь именно они бросают камни. Также есть версия, что шимпанзе так создают свою рок-музыку.