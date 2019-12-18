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Ученые считают, что шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

В Африке ученые заметили необычное поведение у шимпанзе: они брали камни, кричали, а затем бросали их в деревья. Под самыми популярными деревьями даже образовались кучи камней. Эксперты определили, что так животные могут создавать рок-музыку.

Точную причину таких действий ученые пока не выяснили, но считают, что камни приматы бросают только в те деревья, которые производят долгий и насыщенный звук, а это может говорить о их своеобразном способе коммуникации или развлечениях. Приматолог Амми Калан первый раз поделилась наблюдениями еще в 2016 году, с той поры они с коллегами разгадывают это явление. Считается, что некоторые животные могут стучать по дереву, сообщая таким образом о своем местонахождении.

Анна Калан вместе с учеными, изучавшими восприятие звука и акустику, провели эксперимент, кидая камни в деревья разной породы, записывая звуки. Проанализировав их на громкость, специалисты узнали, что деревья, в которые бросали камни приматы, издавали долгие и низкие звуки, особенно им нравились деревья с корнями.

Что интересно, во время опытов ученые ни разу не увидели животных в процессе. Но они всякий раз использовали одни и те же деревья, хоть под ними уже и собралась куча булыжников. Специалисты предполагают, что выбор растения связывают с наличием других ресурсов – пищи или воды, и так они сигнализируют другим об их присутствии.

Такое поведение также может указывать на доминирование самцов, ведь именно они бросают камни. Также есть версия, что шимпанзе так создают свою рок-музыку.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:16

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