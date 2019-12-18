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Супермодель Victoria’s Secret Шанель Иман стала матерью во второй раз

Супермодель Шанель Иман родила вторую дочь от супруга, игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда. О пополнении в семье “ангел” Victoria’s Secret рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Как отметила модель Шанель Иман, ее рождественский подарок пришел заранее. Таким образом она намекнула на новорожденную дочь. Девочка появилась на свет 17 декабря, а родители назвали ее Кэсси Сноу Шепард. У пары уже есть наследница Кали Клей Шепард, родившаяся в августе прошлого года. В комментариях многочисленные поклонники знаменитости поздравили ее с пополнением в семье.

В последнем посте Шанель Иман показала общую фотографию с дочерьми, а также поделилась их профилями в Instagram. У новорожденной Кэсси шепард уже есть официальный аккаунт, который ведет мать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

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