Супермодель Victoria’s Secret Шанель Иман стала матерью во второй раз

Как отметила модель Шанель Иман, ее рождественский подарок пришел заранее. Таким образом она намекнула на новорожденную дочь. Девочка появилась на свет 17 декабря, а родители назвали ее Кэсси Сноу Шепард. У пары уже есть наследница Кали Клей Шепард, родившаяся в августе прошлого года. В комментариях многочисленные поклонники знаменитости поздравили ее с пополнением в семье.В последнем посте Шанель Иман показала общую фотографию с дочерьми, а также поделилась их профилями в Instagram. У новорожденной Кэсси шепард уже есть официальный аккаунт, который ведет мать.