АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

У 8-летней девочки из Индии обнаружили кровавый пот и слезы

Зарубежные врачи сообщают об обнаружении редкого заболевания у 8-летней девочки из Индии. Симптомы недуга включали в себя кровавый пот и слезы.
У 8-летней девочки из Индии обнаружили кровавый пот и слезы

Восьмилетняя девочка сбила с толку индийских врачей своим необычным недугом, который проявлялся кровоточивостью из глаз, ушей и носа. Известно, что пациентку доставили в больницу в штате Трипура на северо-востоке Индии. Первые признаки загадочного состояния появились в апреле 2019 года, когда кровавый пот и слезы выделялись менее интенсивно. Позже медики заподозрили, что она страдает от гематогидроза и поэтому выписали курс медикаментов. Несмотря на непродолжительное улучшение, экспертам не удалось полностью избавить пациентку от заболевания.

При повторной госпитализации кровотечение возобновилось почти со всех участков тела. Симптомы включали также грудные боли, которые возникали по четыре-пять раз в день на протяжении 10 минут. С тех пор девочка побывала в различных больницах штата, специалисты которых не могли предоставить помощь, направив её в одно из медицинских учреждений столицы. Стоит отметить, что гематогидроз не представляет опасности для жизни больного, но сопровождается обезвоживанием и дискомфортом. Это заболевание поражает одного человека на 10 миллионов, что затрудняет точное определение причины недуга.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали, как правильно поднимать тяжелые…
В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации…
Компания INOI презентовала телефон для…
Валерия Сюткина заметили в метро в костюме Деда…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова назвала "козлом" отца Екатерины…
Уникальный прототип Nintendo PlayStation хотят продать на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян довел беременную Сашу Черно до слез и назвал ее…
Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что в следующем году на шоу разыграют…
Специалисты рассказали, о каких проблемах сообщает…
Влад Иванов отбил Катю Скалон у Феди…
Александр Стефанович рассказал, как Алла Пугачева оставила ему “кровавый…
Компания «Технопарк» полностью изменила социальную сферу Ленского…
«Ах, не ешьте вы на ночь»: Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое…
Учёные: Люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым…
Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом…
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без…
Производство электрического BMW iX3 начнется в 2020…
Нюша спровоцировала слухи о второй беременности новым…
Новая технология позволила добывать золото даже в выработанных рудниках…
Михаил Борисов назвал причину ухода из…
В Роскачестве рассказали о правильном выборе и использовании…
Телеведущая Ксения Собчак начала отмечать Новый…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова сделала откровенное фото в…
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли продемонстрировала свою фигуру в…
Грудное вскармливание назвали важным фактором в росте населения Древнего…
Федор Лавров рассказал подробности о смерти…
Названы смартфоны с самым высоким и низким уровнем…
Перед концертом памяти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина уехала на отдых в…
В США под обломками здания погибла известный архитектор Эрика…
Ученые установили, что собаки умеют считать в…
Наргиз планирует усыновить ребенка из детского…
Ученые сообщают, что жирная пища отключает нервную связь кишечника с мозгом на несколько…
Новое поколение Peugeot 308 предстанет в образе…
Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем…
Российские ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в…
Звезда “Молодежки” Евгений Романцов во время спектакля повредил половой…
“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019…
Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя…
В Сети появились слухи, что Виктория Романец оплачивает лечение Анастасии…
Просмотреть все новости