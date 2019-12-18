У 8-летней девочки из Индии обнаружили кровавый пот и слезы





Восьмилетняя девочка сбила с толку индийских врачей своим необычным недугом, который проявлялся кровоточивостью из глаз, ушей и носа. Известно, что пациентку доставили в больницу в штате Трипура на северо-востоке Индии. Первые признаки загадочного состояния появились в апреле 2019 года, когда кровавый пот и слезы выделялись менее интенсивно. Позже медики заподозрили, что она страдает от гематогидроза и поэтому выписали курс медикаментов. Несмотря на непродолжительное улучшение, экспертам не удалось полностью избавить пациентку от заболевания.При повторной госпитализации кровотечение возобновилось почти со всех участков тела. Симптомы включали также грудные боли, которые возникали по четыре-пять раз в день на протяжении 10 минут. С тех пор девочка побывала в различных больницах штата, специалисты которых не могли предоставить помощь, направив её в одно из медицинских учреждений столицы. Стоит отметить, что гематогидроз не представляет опасности для жизни больного, но сопровождается обезвоживанием и дискомфортом. Это заболевание поражает одного человека на 10 миллионов, что затрудняет точное определение причины недуга.