"Зимняя классика"- праздник хоккея в Санкт-Петербурге





Практика проводить хоккейные матчи на футбольном стадионе не являются чем-то кардинально новым в этом виде спорта. Но в России эта традиция была возрождена. После соревнований мундиаля в декабре прошлого года на крупнейшем питерском стадионе поле накрыли щитами и сформировали хоккейную площадку. На последней сначала состоялся матч Россия – Финляндия, где последние пропустили пять безответный шайб. Ну а после прошла игра СКА – ЦСКА, в которой «армейцы» оказались сильнее и выиграли со счетом 1:4.Данное двухсерийное мероприятие получило название «Русская классика» и собрало в сумме 139 151 болельщика, что стало рекордом. Проект также получил название лучшего в году, и это было отмечено наградой Sport Leaders Awards.Так что не было ничего удивительного в огромном интересе к матчам «Русской классики» в этом году. Самая титулованная команда в истории мировых хоккейных первенств встречалась с действующими чемпионами финнами, и на это действительно было интересно посмотреть.В ходе матча наши игроки забросили две безответные шайбы в ворота финнов. В обоих случаях автором победного броска становился форвард Антон Слепышев. Мы могли отличиться еще не раз, когда финны сняли голкипера. Однако после четырех бросков по фактически пустым воротам соперника, шайба так и не попала в сетку.Игра стала первой при Алексее Кудашове, в ходе которой наши ребята ничего не пропустили. По итогам удалось взять второе место на Кубке Первого Канала. И, конечно же, нельзя забывать о важном достижении – почти 68 тысячах зрителей на трибунах, что можно считать настоящим рекордом.Не менее важным является то, что среди этого огромного числа зрителей было около тысячи детей из различных социальных учреждений, которые получили возможность побывать на матче. Представители фонда «Добродушие» помогли этим детям в рамках проекта «Хоккей России исполняет мечты». Данный фонд уже десять лет работает с социальными службами, где помогает детям, оставшимся без родителей. Кроме того тут помогают и многодетным семьям из Санкт-Петербурга. Многие из этих семей получили приглашения на матч, а также подарки от ФХР.