«У нас с ним двое общих детей»: Ирина Нельсон рассказала об отношениях с Вячеславом Тюриным





Ирина Нельсон в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса не любит излишнее внимание публики, а свою личную жизнь и вовсе держит в тайне. Долгое время все считали, что у певицы и Вячеслава Тюрина нет общих детей, однако недавно знаменитость опровергла такую точку зрения. В новом же интервью исполнительница и вовсе заявила, что у пары уже двое наследников, хотя и отметила, что больше на эту тему она говорить не станет. При этом экс-участница REFLEX с улыбкой напомнила, что в прошлом она уходила со сцены на целых два года. «Мало ли чем я там занималась?» - заметила звезда.Своих детей Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин стараются учить и воспитывать так, чтобы они были готовы к взрослой жизни. Родители рассказывают наследникам о своем опыте, как положительном, так и отрицательном. При этом певица отметила, что бывают периоды, когда дети не желают прислушиваться к родителям, однако к ним всегда можно найти поход.Также Ирина Нельсон полностью не приемлет черный пиар. По словам знаменитости, используя такие «трюки», человек может не заметить, как они перестали быть инструментом и превратились в его ежедневную жизнь, сообщает издание starhit.ru.