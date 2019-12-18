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«У нас с ним двое общих детей»: Ирина Нельсон рассказала об отношениях с Вячеславом Тюриным

Известная российская артистка и экс-участница группы REFLEX Ирина Нельсон рассказала о личной жизни и отношениях с Вячеславом Тюриным. Знаменитость впервые заявила о том, что у нее с супругом двое общих детей.
«У нас с ним двое общих детей»: Ирина Нельсон рассказала об отношениях с Вячеславом Тюриным

Ирина Нельсон в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса не любит излишнее внимание публики, а свою личную жизнь и вовсе держит в тайне. Долгое время все считали, что у певицы и Вячеслава Тюрина нет общих детей, однако недавно знаменитость опровергла такую точку зрения. В новом же интервью исполнительница и вовсе заявила, что у пары уже двое наследников, хотя и отметила, что больше на эту тему она говорить не станет. При этом экс-участница REFLEX с улыбкой напомнила, что в прошлом она уходила со сцены на целых два года. «Мало ли чем я там занималась?» - заметила звезда.

Своих детей Ирина Нельсон и Вячеслав Тюрин стараются учить и воспитывать так, чтобы они были готовы к взрослой жизни. Родители рассказывают наследникам о своем опыте, как положительном, так и отрицательном. При этом певица отметила, что бывают периоды, когда дети не желают прислушиваться к родителям, однако к ним всегда можно найти поход.

Также Ирина Нельсон полностью не приемлет черный пиар. По словам знаменитости, используя такие «трюки», человек может не заметить, как они перестали быть инструментом и превратились в его ежедневную жизнь, сообщает издание starhit.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:35

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