В Роскачестве рассказали о правильном выборе и использовании P-камеры





Беспроводные камеры увеличивают безопасность в доме, однако несут риски конфиденциальности. В ходе анализа выяснилось, что среди значительного числа запущенных сервисов на IP-камере был запущена возможность удаленного администрирования по протоколу telnet. Также опасность несут простые пароли, комментарии, содержащие ссылки на исходный код, и похожие ошибки. Специалисты советуют не пытаться экономить на аппарате, а также приобретать камеру в надежных точках. Следует проследить, что устройство поддерживается производителем и имеет шифрование данных. Важно своевременно обновлять прошивку устройства, используя официальные источники, также нужно отказаться от простых паролей и установленных по умолчанию, а при возможности рекомендуется отключить сервисные учетные записи.Подключение к публичным сетям Wi-Fi несет угрозу безопасности.