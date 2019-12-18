Немецкий учёный рассказал, какие подарки сделают детей счастливыми





«Многие родители бездумно дарят игрушки или сладости, потому что они всегда так делали, и все так делают», ― пишет издание Augsburger Allgemeine, цитируя нейробиолога. Профессор называет большинство привычных подарков «сомнительными соблазнами» и отмечает, что они не позволяют развивать у ребёнка его таланты и способности, прививая привычку удовлетворятся материальными ценностями. Дети нуждаются в телесным переживаниях, у них с рождения заложено желание творить, которому никак не способствуют упакованные вещи в коробках.«Чтобы узнать жизнь, детям нужны мы, а не наши подарки», ― отмечает Геральд Хютер и рекомендует вместо сладостей, игрушек и гаджетов дарить детям своё внимание, время и яркие впечатления. Совместный поход в фитнес-зал, прогулка на лошадях и подобные способы совместного времяпрепровождения позволят ребёнку получить новые знания о мире, научиться находить решения различных проблем, поспособствуют улучшению отношений в семье и сделают детей более счастливыми.