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Дерматологи сообщили, когда синяки на теле сигнализируют о заболеваниях

Синяки, которые можно заметить на теле, зачастую неопасны. Однако дерматологи сообщают, что у некоторых людей они предупреждают о заболеваниях.

Дерматолог ЯН Хундгебурт напомнил, если на фоне синяка появляется отечность и возникает сильная боль, это может указывать на перелом кости. Также появление синяков может говорить о проблемах со свертываемостью крови. При таких болезнях она очень жидкая и даже небольшая рана может кровоточить, а для таких людей болезнь очень опасна, если такие синяки возникают возле костей. Бывают случаи, когда приходится хирургическим путем удалять тромбы.

Не стоит забывать, что нарушение свертываемости крови передается по наследству, и о нем можно узнать еще в детском возрасте. Кроме того, такое нарушение и нехватка тромбоцитов иногда могут вызывать лекарственные препараты. Иногда при поиске причин появления синяков доктора находят лейкемию.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:28

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