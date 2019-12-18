Дерматологи сообщили, когда синяки на теле сигнализируют о заболеваниях





Дерматолог ЯН Хундгебурт напомнил, если на фоне синяка появляется отечность и возникает сильная боль, это может указывать на перелом кости. Также появление синяков может говорить о проблемах со свертываемостью крови. При таких болезнях она очень жидкая и даже небольшая рана может кровоточить, а для таких людей болезнь очень опасна, если такие синяки возникают возле костей. Бывают случаи, когда приходится хирургическим путем удалять тромбы.Не стоит забывать, что нарушение свертываемости крови передается по наследству, и о нем можно узнать еще в детском возрасте. Кроме того, такое нарушение и нехватка тромбоцитов иногда могут вызывать лекарственные препараты. Иногда при поиске причин появления синяков доктора находят лейкемию.