В России хотят ввести уроки цифровой безопасности в школах





Об этом рассказал Андрей Смирнов, являющийся главой Национальной ассоциации международной информационной безопасности. Он отметил, что необходимо учить детей информационной безопасности точно так же, как им прививают привычку чистить зубы каждый день. Сейчас рассматривается вопрос введения в постоянную школьную программу соответствующих уроков, поэтому такая практика может стать повсеместной уже в ближайшее время.При этом Андрей Смирнов считает, что школой можно не ограничиваться. Соответствующие консультации и разъяснения нужно проводить уже в детском саду, так как современные дети начинают пользоваться гаджетами и интернетом с первых лет жизни. Также специалист считает, что юных россиян нужно учить не только тому, что нельзя скачивать вирусы и другие подозрительные файлы, но и другим умениям. Например, человек должен уметь критически относиться к информации в Сети и постоянно искать разные точки зрения.Напомним, подобные инициативы активно обсуждаются в профильных министерствах и даже Госдуме. Вице-спикер последней Ирина Яровая заявила о том, что информационная безопасность точно будет включена в школьную программу.