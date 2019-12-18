АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

В России хотят ввести уроки цифровой безопасности в школах

В России хотят учить детей цифровой безопасности с ранних лет. Для этого планируется ввести соответствующие уроки во всех школах, также рассматривается вариант проведения подобных консультаций уже в детском саду.
В России хотят ввести уроки цифровой безопасности в школах

Об этом рассказал Андрей Смирнов, являющийся главой Национальной ассоциации международной информационной безопасности. Он отметил, что необходимо учить детей информационной безопасности точно так же, как им прививают привычку чистить зубы каждый день. Сейчас рассматривается вопрос введения в постоянную школьную программу соответствующих уроков, поэтому такая практика может стать повсеместной уже в ближайшее время.

При этом Андрей Смирнов считает, что школой можно не ограничиваться. Соответствующие консультации и разъяснения нужно проводить уже в детском саду, так как современные дети начинают пользоваться гаджетами и интернетом с первых лет жизни. Также специалист считает, что юных россиян нужно учить не только тому, что нельзя скачивать вирусы и другие подозрительные файлы, но и другим умениям. Например, человек должен уметь критически относиться к информации в Сети и постоянно искать разные точки зрения.

Напомним, подобные инициативы активно обсуждаются в профильных министерствах и даже Госдуме. Вице-спикер последней Ирина Яровая заявила о том, что информационная безопасность точно будет включена в школьную программу.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты рассказали, как правильно поднимать тяжелые…
В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации…
Компания INOI презентовала телефон для…
Валерия Сюткина заметили в метро в костюме Деда…
Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова назвала "козлом" отца Екатерины…
Уникальный прототип Nintendo PlayStation хотят продать на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян довел беременную Сашу Черно до слез и назвал ее…
Светлана Лобода опубликовала архивное фото с дочерью…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что в следующем году на шоу разыграют…
Специалисты рассказали, о каких проблемах сообщает…
Влад Иванов отбил Катю Скалон у Феди…
Александр Стефанович рассказал, как Алла Пугачева оставила ему “кровавый…
Компания «Технопарк» полностью изменила социальную сферу Ленского…
«Ах, не ешьте вы на ночь»: Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое…
Учёные: Люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым…
Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом…
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без…
Производство электрического BMW iX3 начнется в 2020…
Нюша спровоцировала слухи о второй беременности новым…
Новая технология позволила добывать золото даже в выработанных рудниках…
Михаил Борисов назвал причину ухода из…
В Роскачестве рассказали о правильном выборе и использовании…
Телеведущая Ксения Собчак начала отмечать Новый…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова сделала откровенное фото в…
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли продемонстрировала свою фигуру в…
Грудное вскармливание назвали важным фактором в росте населения Древнего…
Федор Лавров рассказал подробности о смерти…
Названы смартфоны с самым высоким и низким уровнем…
Перед концертом памяти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина уехала на отдых в…
В США под обломками здания погибла известный архитектор Эрика…
Ученые установили, что собаки умеют считать в…
Наргиз планирует усыновить ребенка из детского…
Ученые сообщают, что жирная пища отключает нервную связь кишечника с мозгом на несколько…
Новое поколение Peugeot 308 предстанет в образе…
Анна Пескова поделилась своим опытом неудачных отношений с Алексеем…
Российские ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в…
Звезда “Молодежки” Евгений Романцов во время спектакля повредил половой…
“Яндекс” определил самые популярные поисковые запросы россиян в 2019…
Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя…
В Сети появились слухи, что Виктория Романец оплачивает лечение Анастасии…
Просмотреть все новости