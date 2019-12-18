Учёные: Люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям
Учёные из Шотландии выявили, что люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта тенденция обусловлена наличием у таких пациентов сопутствующих факторов сердечной недостаточности.
Специалисты из университета Глазго (Шотландия) на протяжении двух-трех месяцев проводили измерения уровня глюкозы в крови у более 370 тыс. пациентов. Результаты показали, что пациенты с риском развития диабета оказались на 80% более склонными к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако учёные отмечают, что не уровень сахара, но сопутствующие причины сердечной недостаточности, такие как уровень кровяного давление, индекс массы тела, пристрастие к курению, фактор возраста, которые наблюдаются у пациентов с высоким содержанием глюкозы в крови, определяют возможность развития болезней сердца.
Специалисты заявили, что оценка HbA1c (уровень глюкозы в крови) не способствует прогнозированию риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более эффективным будет изучение у пациентов с риском развития сахарного диабета указанных факторов сердечных заболеваний.
Специалисты из университета Глазго (Шотландия) на протяжении двух-трех месяцев проводили измерения уровня глюкозы в крови у более 370 тыс. пациентов. Результаты показали, что пациенты с риском развития диабета оказались на 80% более склонными к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако учёные отмечают, что не уровень сахара, но сопутствующие причины сердечной недостаточности, такие как уровень кровяного давление, индекс массы тела, пристрастие к курению, фактор возраста, которые наблюдаются у пациентов с высоким содержанием глюкозы в крови, определяют возможность развития болезней сердца.
Специалисты заявили, что оценка HbA1c (уровень глюкозы в крови) не способствует прогнозированию риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более эффективным будет изучение у пациентов с риском развития сахарного диабета указанных факторов сердечных заболеваний.
Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 14:30