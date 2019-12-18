Учёные: Люди с риском развития сахарного диабета более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям





Специалисты из университета Глазго (Шотландия) на протяжении двух-трех месяцев проводили измерения уровня глюкозы в крови у более 370 тыс. пациентов. Результаты показали, что пациенты с риском развития диабета оказались на 80% более склонными к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако учёные отмечают, что не уровень сахара, но сопутствующие причины сердечной недостаточности, такие как уровень кровяного давление, индекс массы тела, пристрастие к курению, фактор возраста, которые наблюдаются у пациентов с высоким содержанием глюкозы в крови, определяют возможность развития болезней сердца.Специалисты заявили, что оценка HbA1c (уровень глюкозы в крови) не способствует прогнозированию риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более эффективным будет изучение у пациентов с риском развития сахарного диабета указанных факторов сердечных заболеваний.