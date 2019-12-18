Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате денег сына Платона





Недавно в интервью Ксении Собчак телеведущий объяснил свою позицию насчет семьи Фриске. Отец покойной певицы в ответ обвинил Дмитрия Шепелева в тратах денег собственного сына Платона. В частности, у артистки осталась квартира в США, которую после смерти продали за 470 тысяч долларов. В равных долях эта сумма перешла родителям звезды и ее ребенку. Однако семья отказалась от денег в пользу внука при условии, что он будет распоряжаться ими сам. Владимир Копылов заподозрил Шепелева в трате этих денег на адвокатов по делу Русфонда. Также выяснилось, что 1,5 млн рублей телеведущий потратил на учебу Платона в подготовительном классе, 500 тысяч рублей ушло в качестве вступительного взноса в школу, а еще 20 тысяч — на форму. Копылов обвиняет телеведущего в растрате, не веря в правдивость озвученных сумм.Журналисты “КП” подтвердили, что обучение в престижных учебных заведениях столицы действительно стоит дорого.