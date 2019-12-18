Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли продемонстрировала свою фигуру в душе

В 2001 году зрители смогли увидеть сериал «Клон», где главную роль сыграла молодая Джованна Антонелли. Сейчас знаменитости 43 года, она обожает менять имидж, красить волосы. Недавно на своей странице в Instagram актриса разместила видео, где она находится в душе в цветном бикини с принтом камуфляжа. Принимая душ, она пританцовывала, демонстрируя свою неидеальную фигуру и красивую улыбку. Она написала, что в этой комнате всегда расслабляется и впадает в астрал.Джованна Антонелли раньше сообщала, что обожает различные медитативные техники, которые позволяют найти себя в жизни. После третьих родов у знаменитости фигура заметно изменилась, у нее появился живот, бедра стали уже не такими упругими. Фанаты написали много восхищенных комментариев о том, что актриса не боится продемонстрировать свою неидеальную фигуру, ведь зрители до сих пор помнят ее молодой.