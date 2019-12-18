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Правительство Франции обеспокоилось сближением России и Китая

Недавняя покупка Китаем отечественных ЗРК стала поводом для критики со стороны международного сообщества. В частности, правительство Франции обеспокоилось сближением России и КНР.

Член Нацсобрания Франции Александра Валетта Ардиссон высказалась в парламенте о том, что улучшение дипломатических отношений между Китаем и Россией может стать "поводом для беспокойства". В первую очередь, это связано с крупными поставками российских зенитно-ракетных комплексов, говорит член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Пятой республики. Еще с 2014 года КНР купила около сотни подобных систем, что делает восточную страну надежным партнером РФ в сфере обороны.

Более того, военнослужащие обоих государств проводят совместные учения. Таковым является неожиданное патрулирование берегов Южной Кореи и Японии в июле 2019 года при участии четырех китайских и российских ЛА. Намного сильнее общественность насторожило оттачивание боевых навыков во время мероприятия "Восток-2018" и общая работа Москвы с Пекином в ШОС. Поэтому правительство Франции направило запрос министру обороны о рассмотрении последствий союза обеих стран для членов ЕС.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:14

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