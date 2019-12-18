Светлана Крючкова переписала завещание, узнав о наличии у нее опухоли





Медики обнаружили рак четвертой стадии, а опухоль достигла 15 см. Когда ей сообщили о диагнозе, артистка находилась в театре вместе с сыном, а потом посетила ресторан, не выдав своего беспокойства. Первым делом она переписала завещание, чтобы все накопленное досталось детям, а также записала гражданскую лирику Марины Цветаевой. Светлана Крючкова приняла решение пройти лечение в Германии, в результате чего болезнь отступила. Спустя несколько дней после операции она уже составляла программу записи для стихотворений поэтессы.Несмотря на то, что обстоятельства сложились удачно, актриса успела подготовиться к собственным похоронам, выбрав погребальное платье. Также она запретила детям плакать и составила правила поведения для своих близких. В программе “Судьба человека” Светлана Крючкова рассказала, что пребывает в состоянии ремиссии и продолжает консультироваться с врачами.