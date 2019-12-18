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Эксперты советуют в зимнее время просыпаться пораньше из-за коротких световых дней

Эксперты советуют людям пробуждаться раньше из-за коротких световых дней. Этот способ поможет сохранять бодрое самочувствие во время нехватки солнечного света.

Специалисты сообщают, что люди ощущают нехватку солнца, так как зимой дни короткие. Для того, чтобы продлить зимний день, нужно пробуждаться как можно раньше, выходить на улицу на прогулки. Также для хорошего здоровья нужно отрегулировать режим сна и отдыха, хорошо высыпаться.

Продолжительность сна должна составлять 8 часов, ведь именно за это время организм восстанавливается. Мелатонин, помогающий такому процессу, способен вырабатываться с 22:00 до 2:00 ночи. Специалисты также рекомендуют по утрам заниматься зарядкой, а на протяжении дня устраивать перерывы.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:45

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