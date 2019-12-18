Ставшая уборщицей Любовь Успенская травмировала ребро шваброй





Любовь Успенская снимается в клипе на песню “Люба всегда права”, а автором текста выступил Брендон Стоун. В интервью, взятом на съемочной площадке, артистка рассказала, что этот хит появился в результате спора, когда она доказывала, что всегда права. Для нового клипа она примерила образ уборщицы, но в первых же день получила ушиб, ударившись шваброй. Звезда переживает, чтобы поклонники не приняли ее перевоплощение за правду, поскольку она не собирается менять амплуа и хочет оставаться певицей.Успенская намерена в следующем году также примерить на себя роль модели. Модельер Зухаир Мурад пригласил ее участвовать в показе, а певица уверена, что ее появление станет знаковым.