Названы 6 вещей в доме, мешающих работе сигнала Wi-Fi





Главный враг Wi-Fi – это большое количество мебели и металлических конструкций. То же самое касается камней и кирпичей, они значительно снижают радиус действия сигнала домашней сети. Именно поэтому роутер лучше располагать на открытых пространствах в дали от предметов интерьера. Отдельно стоит отметить зеркала. Из-за своего состава они способны не только ограничивать радиус действия сигнала, но и отражать его. В результате это приводит к сбоям в работе сети.В преддверье новогодних праздников стоит знать, что электрические гирлянды и другие украшения, использующие электроэнергию, мешают работе сигнала Wi-Fi. Все дело в том, что они генерируют магнитное поле с аналогичной частотой, что и домашняя беспроводная сеть. Похожая проблема касается микроволновой печи. Во время своей работы она генерирует магнитное поле. Именно поэтому роутер нужно размещать подальше от микроволновки или хотя бы значительно выше нее.В списке вещей, мешающих работе сигнала Wi-Fi в доме, стоит отметить холодильник и стиральную машинку. Последняя мешает работе беспроводной сети из-за циркуляции воды, а первый – из-за магнитного поля. Следовательно, роутер лучше размещать в коридоре или при входе в комнату.