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Названы 6 вещей в доме, мешающих работе сигнала Wi-Fi

Эксперты рассказали о том, какие предметы в доме препятствуют работе Wi-Fi-роутера. Эксперты назвали 6 вещей, мешающих нормальному распространению сигнала по помещению и приводящих к сбоям в домашней сети.
Названы 6 вещей в доме, мешающих работе сигнала Wi-Fi

Главный враг Wi-Fi – это большое количество мебели и металлических конструкций. То же самое касается камней и кирпичей, они значительно снижают радиус действия сигнала домашней сети. Именно поэтому роутер лучше располагать на открытых пространствах в дали от предметов интерьера. Отдельно стоит отметить зеркала. Из-за своего состава они способны не только ограничивать радиус действия сигнала, но и отражать его. В результате это приводит к сбоям в работе сети.

В преддверье новогодних праздников стоит знать, что электрические гирлянды и другие украшения, использующие электроэнергию, мешают работе сигнала Wi-Fi. Все дело в том, что они генерируют магнитное поле с аналогичной частотой, что и домашняя беспроводная сеть. Похожая проблема касается микроволновой печи. Во время своей работы она генерирует магнитное поле. Именно поэтому роутер нужно размещать подальше от микроволновки или хотя бы значительно выше нее.

В списке вещей, мешающих работе сигнала Wi-Fi в доме, стоит отметить холодильник и стиральную машинку. Последняя мешает работе беспроводной сети из-за циркуляции воды, а первый – из-за магнитного поля. Следовательно, роутер лучше размещать в коридоре или при входе в комнату.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:30

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