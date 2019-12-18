Грудное вскармливание назвали важным фактором в росте населения Древнего мира





Эксперты из Борнмутского и Варшавского университетов использовали новые химические технологии для исследования останков населения древних городов Сирии и Ливана. С помощью анализа стабильных изотопов им удалось определить влияние грудного вскармливания на костную структуру младенцев. Исследование включало в себя осмотр небольших фрагментов костной ткани матерей и их младенцев, найденных на кладбищах бронзового века между 2800 и 1200 гг до н. э. Они также смоделировали компьютерные программы, оценивающие момент начала вскармливания и время отлучения от груди.Оказалось, что древние культуры предписывали исключительное кормление грудью до шести месяцев, которое останавливалось в возрасте около двух с половиной лет. Продолжительность была намного короче, чем у других народов Древнего мира. Ранее отлучение от груди способствовало появлению первых мегаполисов. Длительное грудное вскармливание обычно означало разрыв между беременностями, считавшийся главной причиной контроля рождаемости в охотничье-собирательских обществах. В то же время более высокий рост населения связывали с зачатками аграрных цивилизаций.