Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова рассталась с Олегом Майами после того, как приревновала его к Алене Шишковой





Новым героем выпуска программы «Ходят слухи», которая выходит на YouTube, стал Олег Майами, который рассказал, что правда состоял в романтических отношениях с Ольгой Бузовой. По его словам, они познакомились после концерта HammAli Navai.Олег рассказал, что отношения с Ольгой он никогда не выставлял на всеобщее обозрение, а уж тем более не пытался прославиться за ее счет. Встречались они, по сути, тайно. Однако именно Ольга Бузова стала для него толчком и мотивацией для дальнейшего развития. Олег Майами отметил, что конец в их отношениях был вполне предсказуем.А вот расстались влюбленные после того, как Олег Майами разместил в Сети совместный снимок с Аленой Шишковой. Артист подчеркнул, что эта фотография лишь послужила поводом для расставания.Говорить о романе двух звезд стали после выхода песни «Мое солнце». Олег Майами и не отрицает, в Ольгу Бузову был влюблен по-настоящему, но сейчас их отношения закончены.