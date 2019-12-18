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Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова рассталась с Олегом Майами после того, как приревновала его к Алене Шишковой

Отношения Олега Майами и ведущей скандального реалити проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой длились семь месяцев. Однако закончились в один миг, когда певица приревновала своего молодого человека к Алене Шишковой.

Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова рассталась с Олегом Майами после того, как приревновала его к Алене Шишковой

Новым героем выпуска программы «Ходят слухи», которая выходит на YouTube, стал Олег Майами, который рассказал, что правда состоял в романтических отношениях с Ольгой Бузовой. По его словам, они познакомились после концерта HammAli Navai.

Олег рассказал, что отношения с Ольгой он никогда не выставлял на всеобщее обозрение, а уж тем более не пытался прославиться за ее счет. Встречались они, по сути, тайно. Однако именно Ольга Бузова стала для него толчком и мотивацией для дальнейшего развития. Олег Майами отметил, что конец в их отношениях был вполне предсказуем.

А вот расстались влюбленные после того, как Олег Майами разместил в Сети совместный снимок с Аленой Шишковой. Артист подчеркнул, что эта фотография лишь послужила поводом для расставания.


Говорить о романе двух звезд стали после выхода песни «Мое солнце». Олег Майами и не отрицает, в Ольгу Бузову был влюблен по-настоящему, но сейчас их отношения закончены.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:23

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