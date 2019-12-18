Стали известны подробности американской версии кроссовера Audi Q7
Стали известны подробности американской версии Audi Q7. Данный вариант кроссовера получит сразу три больших экрана в салоне, обновленный внешний вид, более мощный двигатель, полный привод и ценник в 60 тысяч долларов.
Audi Q7 на американском рынке будет несильно отличаться от автомобиля, продающегося в Европе. Кроссовер получит новую радиаторную решетку, другой дизайн бампера, измененную головную оптику и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Под капотом автомобиля окажется 3,0-литровый V6, выдающий 335 лошадиных сил и 500 Нм. Двигатель сталь мощнее на 6 «лошадок» и 60 Нм крутящего момента. Вместе с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Модель ожидаемо получила фирменную систему полного привода Quattro. Все это позволяет авто разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды.
Основные перемены в американской версии Audi Q7 скрываются в салоне. Модель получит сразу три экрана. Первый – это цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. По середине расположатся два дисплея. 10,1-дюймовый экран сверху будет отвечать за мультимедийные возможности, а снизу находится 8,6-дюймовая панель, предназначенная для управление климатом и другими настройками. Авто получит кожаную отделку салона и подогрев передних сидений. Также имеется многофункциональное рулевое колесо. На рынке США цена кроссовера Audi Q7 будет стартовать от 60 тысяч 800 долларов.
Audi Q7 на американском рынке будет несильно отличаться от автомобиля, продающегося в Европе. Кроссовер получит новую радиаторную решетку, другой дизайн бампера, измененную головную оптику и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Под капотом автомобиля окажется 3,0-литровый V6, выдающий 335 лошадиных сил и 500 Нм. Двигатель сталь мощнее на 6 «лошадок» и 60 Нм крутящего момента. Вместе с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Модель ожидаемо получила фирменную систему полного привода Quattro. Все это позволяет авто разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды.
Основные перемены в американской версии Audi Q7 скрываются в салоне. Модель получит сразу три экрана. Первый – это цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. По середине расположатся два дисплея. 10,1-дюймовый экран сверху будет отвечать за мультимедийные возможности, а снизу находится 8,6-дюймовая панель, предназначенная для управление климатом и другими настройками. Авто получит кожаную отделку салона и подогрев передних сидений. Также имеется многофункциональное рулевое колесо. На рынке США цена кроссовера Audi Q7 будет стартовать от 60 тысяч 800 долларов.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18