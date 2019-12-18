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Стали известны подробности американской версии кроссовера Audi Q7

Стали известны подробности американской версии Audi Q7. Данный вариант кроссовера получит сразу три больших экрана в салоне, обновленный внешний вид, более мощный двигатель, полный привод и ценник в 60 тысяч долларов.
Стали известны подробности американской версии кроссовера Audi Q7

Audi Q7 на американском рынке будет несильно отличаться от автомобиля, продающегося в Европе. Кроссовер получит новую радиаторную решетку, другой дизайн бампера, измененную головную оптику и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Под капотом автомобиля окажется 3,0-литровый V6, выдающий 335 лошадиных сил и 500 Нм. Двигатель сталь мощнее на 6 «лошадок» и 60 Нм крутящего момента. Вместе с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Модель ожидаемо получила фирменную систему полного привода Quattro. Все это позволяет авто разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды.

Основные перемены в американской версии Audi Q7 скрываются в салоне. Модель получит сразу три экрана. Первый – это цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма. По середине расположатся два дисплея. 10,1-дюймовый экран сверху будет отвечать за мультимедийные возможности, а снизу находится 8,6-дюймовая панель, предназначенная для управление климатом и другими настройками. Авто получит кожаную отделку салона и подогрев передних сидений. Также имеется многофункциональное рулевое колесо. На рынке США цена кроссовера Audi Q7 будет стартовать от 60 тысяч 800 долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18

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