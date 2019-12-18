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Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследования прессы

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследования со стороны прессы. Официальное обращение представители знаменитости опубликовали в Instagram.

Родственники Заворотнюк опубликовали фотографии журналистов, которые с камерами караулят звезду под зданием реабилитационного центра. Как известно, Анастасия Заворотнюк находится под присмотром специалистов, а также постоянно подвергается преследованиям, на что пожаловались родственники актрисы. Они обратились к мужчинам, которые охотятся за эксклюзивом, с вопросом есть ли предел наглости и хамству. Представители Заворотнюк считают, что работники СМИ, которые делают карьеру, считая, что никогда не станут героями подобных репортажей, сильно заблуждаются.

Семья актрисы активно попросила не переходить границы и оставить Анастасию Заворотнюк в покое. В комментариях под записью поклонники полностью поддерживают звезду и желают ей скорейшего выздоровления.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:11

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