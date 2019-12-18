Врачи назвали 4 симптома тромбоза и продукты для его профилактики





Сгустки крови обычно формируются при незначительных порезах и ранах для остановки кровотечения. Иногда подобный процесс может ошибочно проявляться в венах и артериях ног и рук, что чревато продвижением тромбов к сердцу и мозгу. Вероятность подобного феномена повышается при попадании сгустков в сосуды, препятствуя кровотоку и приводя к гибели того или иного участка тканей. Наибольшая опасность возникает при воздействии на легочную систему, вплоть до летального исхода. Для предотвращения осложнений следует обратиться к врачу, если наблюдаются соответствующие симптомы.Они включают в себя красноватый или голубоватый оттенок на коже, судорожную боль, отечность в отек в некоторых частях конечностей и чрезмерная теплота участка кожи, которая отличается от общей температуры тела. Некоторые тромбы могут возникать вблизи кожи, что делает их более заметными для специалистов. Избежать тромбоза можно с помощью употребления нескольких конкретных продуктов. К таковым относятся куркума, чеснок, семена льна и кайенский перец. Даже небольшое количество в рационе должно помочь в профилактике вышеупомянутого состояния.