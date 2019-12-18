Мачеха дочери Юлии Началовой Ольга Алдонина поделилась откровенный снимком на последних сроках беременности





Несколько недель назад Ольга Алдонина родила второго ребенка от своего мужа. В этот раз супруга подарила Евгению Алдонину девочку, однако ее имя родители пока не сообщают. Незадолго до родов мачеха дочери Юлии Началовой приняла участие в красивой и откровенной фотосессии, где она не скрывала свою беременность и сильно округлившийся живот.Подобное фото Ольга Алдонина разместила в Instagram в «Историях». На нем мачеха Веры Алдониной одета в белые штаны, топ и накидку. Супруга Евгения Алдонина не скрывает свой живот и складывается ощущение, будто она гордится им и желает, чтобы все его увидели. Также знаменитость разместила другую фотографию с этой фотосессии. Она более сдержанная, а также в кадре присутствует сам экс-футболист и их сын Артем.Недавно Евгений Алдонин рассказывал о том, что его дочь Вера ведет себя сдержанно и скрывает в себе много переживаний. Именно поэтому отец старается проводить с ней много времени и поддерживать морально. Бывший муж Юлии Началовой отмечает, что до смерти матери наследница хотела стать архитектором, однако сейчас она поменяла свое мнение. Теперь дочь певицы мечтает быть актрисой.