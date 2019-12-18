Мачеха дочери Юлии Началовой Ольга Алдонина поделилась откровенный снимком на последних сроках беременности
Ольга Алдонина, мачеха Веры Алдониной, дочери Юлии Началовой, опубликовала в Instagram откровенный снимок. На нем супруга Евгения Алдонина запечатлена на последних сроках беременности, поэтому ее живот уже имел большой размер.
Несколько недель назад Ольга Алдонина родила второго ребенка от своего мужа. В этот раз супруга подарила Евгению Алдонину девочку, однако ее имя родители пока не сообщают. Незадолго до родов мачеха дочери Юлии Началовой приняла участие в красивой и откровенной фотосессии, где она не скрывала свою беременность и сильно округлившийся живот.
Подобное фото Ольга Алдонина разместила в Instagram в «Историях». На нем мачеха Веры Алдониной одета в белые штаны, топ и накидку. Супруга Евгения Алдонина не скрывает свой живот и складывается ощущение, будто она гордится им и желает, чтобы все его увидели. Также знаменитость разместила другую фотографию с этой фотосессии. Она более сдержанная, а также в кадре присутствует сам экс-футболист и их сын Артем.
Недавно Евгений Алдонин рассказывал о том, что его дочь Вера ведет себя сдержанно и скрывает в себе много переживаний. Именно поэтому отец старается проводить с ней много времени и поддерживать морально. Бывший муж Юлии Началовой отмечает, что до смерти матери наследница хотела стать архитектором, однако сейчас она поменяла свое мнение. Теперь дочь певицы мечтает быть актрисой.
Несколько недель назад Ольга Алдонина родила второго ребенка от своего мужа. В этот раз супруга подарила Евгению Алдонину девочку, однако ее имя родители пока не сообщают. Незадолго до родов мачеха дочери Юлии Началовой приняла участие в красивой и откровенной фотосессии, где она не скрывала свою беременность и сильно округлившийся живот.
Подобное фото Ольга Алдонина разместила в Instagram в «Историях». На нем мачеха Веры Алдониной одета в белые штаны, топ и накидку. Супруга Евгения Алдонина не скрывает свой живот и складывается ощущение, будто она гордится им и желает, чтобы все его увидели. Также знаменитость разместила другую фотографию с этой фотосессии. Она более сдержанная, а также в кадре присутствует сам экс-футболист и их сын Артем.
Недавно Евгений Алдонин рассказывал о том, что его дочь Вера ведет себя сдержанно и скрывает в себе много переживаний. Именно поэтому отец старается проводить с ней много времени и поддерживать морально. Бывший муж Юлии Началовой отмечает, что до смерти матери наследница хотела стать архитектором, однако сейчас она поменяла свое мнение. Теперь дочь певицы мечтает быть актрисой.