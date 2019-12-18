Годовалая дочь Леры Кудрявцевой впервые нарядила новогоднюю елку с родителями

Недавно Лера Кудрявцева напомнила подписчикам, что скоро Новый год, а также поинтересовалась, кто уже успел украсить елку. Оказалось, что телеведущая вместе с мужем и дочерью справилась с этим заданием. Артистка опубликовала видеозапись, на которой в быстрой перемотке запечатлен процесс. Поклонники увидели, что годовалая Мария Макарова активно помогала родителям наряжать искусственное дерево. Она подвешивала игрушки на ветки, а также поставила под дерево игрушечного Деда Мороза. Периодически родители целовали ребенка в макушку.Публика заметила, что на шее у Марии Макаровой есть натуральные бусы, которые могут служить оберегом. Также телеведущая позволила рассмотреть лицо дочери.