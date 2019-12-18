В Роспотребнадзоре дали советы по сбалансированному питанию зимой
В Роспотребнадзоре дали советы по сбалансированному питанию в зимнее время. С целью поддержания нормального функционирования иммунной системы в рацион необходимо ввести особенные продукты.
Эксперты предупреждают, что зимой человек может стать уязвимым, виной чему выступают частые перепады температур, дефицит солнца и холодный воздух. Иммунная система ослабляется, но медики дали несколько советов, как это исправить. Главными источниками “полезных” жиров и углеводов, благоприятным образом влияющих на здоровье, выступают калорийные продукты. В числе таковых выделяют жирную рыбу, растительные масла, зерновые, а также сезонные овощи, свежую зелень и фрукты.
Зимой организм особенно нуждается в аминокислотах, которые содержатся в нежирном мясе, например, курице и индейке, а также в молочных продуктах и бобовых. Важно употреблять теплые напитки, например, травяные чаи, компоты, морсы и кисель, передает "Слово и Дело".
Эксперты предупреждают, что зимой человек может стать уязвимым, виной чему выступают частые перепады температур, дефицит солнца и холодный воздух. Иммунная система ослабляется, но медики дали несколько советов, как это исправить. Главными источниками “полезных” жиров и углеводов, благоприятным образом влияющих на здоровье, выступают калорийные продукты. В числе таковых выделяют жирную рыбу, растительные масла, зерновые, а также сезонные овощи, свежую зелень и фрукты.
Зимой организм особенно нуждается в аминокислотах, которые содержатся в нежирном мясе, например, курице и индейке, а также в молочных продуктах и бобовых. Важно употреблять теплые напитки, например, травяные чаи, компоты, морсы и кисель, передает "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:31