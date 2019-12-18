Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января





Изначально считалось, что Warcraft III: Reforged может выйти до конца 2019 года, однако позже начали появляться слухи, что игра задержится. Недавно компания Blizzard анонсировала официальную дату релиза новинки – 29 января 2020 года в 02:00 МСК. В этот момент покупатели получат доступ к большому комплекту, включающему в себя две основные одиночные сюжетные компании – Reign of Chaos и The Frozen Throne, современную систему для многопользовательской игры, расширенный и дополненный редактор карт, а также импорт практически всех ключевых модификаций, созданных сообществом проекта за все время существования Warcraft III. В числе последних окажется и новая Dota.В настоящий момент любой желающий может оформить предварительный заказ на Warcraft III: Reforged в клиенте Battle.net, его цена составляет 1299 рублей. После релиза проекта его стоимость должна увеличиться, но сейчас не известно, насколько возрастет ценник.